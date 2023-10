Die Bayer-Aktie befindet sich seit Ende September in einem klaren Abwärtstrend. Allein in dieser Woche hat der DAX-Titel bereits vier Prozent verloren. Nun nähert sich der Wert einer bedeutenden Unterstützung. Sollte dieser Support nicht halten, könnte sich ein erhebliches Abwärtspotenzial von bis zu 22 Prozent ergeben. Die Bayer-Aktie könnte kurzfristig noch bis auf 39,91 Euro fallen, was dem Tiefstand aus dem Jahr 2020 entspricht. Sollte diese Marke durchbrochen werden, könnte sich weiteres Abwärtspotenzial ...

