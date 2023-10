Berlin - Der Krisenstab hat eine Ausreiseaufforderung für den Libanon beschlossen. Dies geschehe "aufgrund der öffentlichen Reaktionen im Libanon auf die jüngsten Ereignisse in Gaza", wie das Verteidigungsministerium am Freitag mitteilte.



Deutsche Staatsangehörige werden damit offiziell aufgefordert, jetzt den Libanon zu verlassen. Es gebe weiterhin kommerziellen Flugverkehr aus dem Land, der dafür genutzt werden könne, hieß es. Das Verteidigungsministerium will nach eigenen Angaben aufgrund der Lageentwicklung die eigene "Reaktionsfähigkeit" erhöhen, wie es hieß. Dazu gehöre ein Aufwuchs der Führungs- und Planungsfähigkeiten des Einsatzverbandes für Evakuierungsoperationen.



Diese Kräfte gehören zu den Verbänden, die bereits im Rahmen der militärischen Evakuierungsoperation Sudan im Einsatz waren. Damit wolle man bei "einer Lageverschärfung handlungsfähig" bleiben, wie es weiter hieß. Eine Mandatierung des Bundestages sei für diese Bereitschaftsstufe nicht notwendig.

