BERLIN (dpa-AFX) - Angesichts steigender Insolvenzzahlen rechnet die Versicherungsbranche mit mehr Schadenersatzforderungen gegen Managerinnen und Manager. Eine steigende Zahl an Firmenpleiten ziehe in der Regel mehr Managerhaftpflichtfälle mit hohen Summen nach sich, teilte der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) am Freitag mit. Hinzu kämen steigende Anforderungen an die sogenannte Compliance, also die Einhaltung bestimmter rechtlicher Regeln und Richtlinien sowie interne unternehmerische Vorgaben.

"Manager haften persönlich für die Einrichtung eines funktionierenden Compliance-Systems", teilte GDV-Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen mit. "Gerade bei der Umsetzung neuer Gesetze ist die Gefahr von Managementfehlern groß."

In der Regel sind Manager gegen solche Fälle versichert. Der Schadenaufwand für Manager-Haftpflichtversicherer sei bereits im vergangenen Jahr gestiegen, betonte der GDV. Ihre Zahl stieg leicht, und zwar um 1,8 Prozent auf 2000 Fälle. Der Schadendurchschnitt pro Fall stieg demnach hingegen deutlich stärker von 81 000 auf 107 000 Euro./maa/DP/jha