München (ots) -Sehr geehrte Damen und Herren,hiermit möchten wir Sie auf einen Pressetermin an der Sanitätsakademie der Bundewehr am 26. Oktober 2023 in München hinweisen.Im Rahmen der Feierlichkeiten "60 Jahre Sanitätsakademie der Bundeswehr" findet am 26. Oktober in der Zeit zwischen 14:00 und 16:00 Uhr eine "Akademische Feierstunde" im Auditorium Maximum der Sanitätsakademie statt. Anschließend folgt ab ca. 17:00 Uhr ein gemeinsamer Empfang der Bayerischen Staatsregierung und der Sanitätsakademie der Bundeswehr im Vestibül des Schlosses Schleißheim. Den Abschluss bildet eine "Feierliche Bayerische Serenade" unter Beteiligung des Gebirgsmusikkorps der Bundeswehr und einem Ehrenzug des Wachbataillons aus Berlin vor dem Schloss Schleißheim. Die Veranstaltung endet ca. 20:30 Uhr.Das Programmheft der Veranstaltung haben wir Ihnen als Anlage beigefügt.Aus organisatorischen Gründen wird die Akkreditierung für die zwei Veranstaltungsorte ge-splittet sein. Eine Teilnahme als Pressevertreter oder Pressevertreterin wird zu beiden Teilen der Veranstaltung möglich sein.Wenn Sie an beiden Veranstaltungsorten teilnehmen möchten und den Bustransfer der Sanitätsakademie nutzen, entfällt der zweite Sicherheitscheck (Treffpunkt 2) im Bereich Schloss Schleißheim.Bitte fügen Sie Ihrer Akkreditierung den Hinweis hinzu, an welchem Ort/welchen Orten der Veranstaltung Sie teilnehmen möchten (Sanitätsakademie/Schloss Schleißheim).Hinweise für die MedienBitte akkreditieren Sie sich mit beiliegendem Formular bis spätestens 24. Oktober 2023, 15:00 Uhr unter angegebener Erreichbarkeit.Treffpunkt 1:Hauptwache Ernst von Bergmann Kaserne Sanitätsakademie der Bundeswehr Neuherbergstr. 11 80937 München Uhrzeit: 26. Oktober 2023, 13:00 UhrTreffpunkt 2:Nördlicher Pavillon Schloss Schleißheim Max-Emanuel-Platz 185764 Oberschleißheim Uhrzeit: 26. Oktober 2023, 16:45 UhrPressekontakt:Sanitätsakademie der BundewehrHauptmann Bernd AndresTelefon: 089/ 89 992692 4710 Fax: 089/ 89 992692 4039SanAkBwPresse@bundeswehr.org