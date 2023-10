Köln (ots) -Bas Kast, der Autor der SPIEGEL-Bestseller "Der Ernährungskompass" und "Kompass für die Seele", launcht seinen ersten Podcast "Der Wissenskompass - Gesünder leben mit Bas Kast". Darin diskutiert der renommierte Wissenschaftsjournalist mit Expert:innen und Fachleuten aus Forschung und Praxis über aktuelle Gesundheitsthemen wie Stress, Schlaf, Ernährung, Bewegung, Mental Health, Achtsamkeit und Entspannung.Im Podcast werden die besten Wege zu einem gesunden und glücklichen Leben erörtert. Gäste der ersten Folgen werden Dr. Boris Bornemann, Stefanie Stahl und Prof. Dr. Ingo Froböse sein. Der Podcast befasst sich mit Fragen wie: Was macht uns wirklich glücklich? Wie leben wir stressfrei? Können wir uns gesund essen? Und wie finden wir zu uns selbst?Bas Kast: "Für immer mehr Menschen gewinnt das Thema Selbstwirksamkeit an Bedeutung. Meine Mission ist es, sie dabei mit den Antworten, die Wissenschaft und Forschung bereithalten, zu unterstützen. Über meine Bücher hinaus werde ich künftig verstärkt digitale Kanäle nutzen, um neue wissenschaftliche Erkenntnisse aus aller Welt einem noch größeren Publikum zugänglich zu machen. Mein neuer Podcast ist der erste Schritt in diese Richtung. Ich freue mich sehr auf den Dialog mit zahlreichen Gesundheitsexpert:innen, die bekannte und neue Möglichkeiten für ein besseres Leben aufzeigen."Der Podcast wird von Hello Health, einer digitalen Gesundheitsplattform von Gruner + Jahr unter dem Dach von RTL Deutschland, in Zusammenarbeit mit "Die Podcastproduzenten" im RTL Audio Center in Berlin produziert. Die Nutzer:innen können die erste Folge des Podcasts mit Dr. Boris Bornemann ab sofort bei RTL+ abrufen und überall, wo es Podcasts gibt. Neue Folgen erscheinen jeden Montag und Donnerstag.Bas Kast, Jahrgang 1973, macht Wissenschaft für alle verständlich. Der Autor studierte Psychologie und Biologie und hat mehrere Bestseller geschrieben. Für seine Bücher über Gesundheitsthemen durchforstet er hunderte Studien und macht diese wissenschaftlichen Erkenntnisse für unser Leben nutzbar. Sein bekanntestes Buch ist "Der Ernährungskompass" (2018), das über eine Million Mal verkauft und in mehr als 20 Sprachen übersetzt wurde. In seinem aktuellen Buch, "Kompass für die Seele" (2023) beschreibt er wirksame Strategien für mehr innere Stärke.Hier geht's zum Podcast bei RTL+Hier geht's zum Podcast bei spotifyNeuigkeiten und Informationen im RTL Media HubIm Media Hub unter media.rtl.com finden Journalist:innen alle Neuigkeiten und Informationen von RTL Deutschland und der RTL Group. Abonnieren Sie einfach nach der Registrierung auf Ihrer Profilseite die Marken und Interessen, zu denen Sie Pressemitteilungen und Highlight-Newsletter erhalten möchten. Außerdem finden Sie hier u.a. exklusive Preview-Videos, Bildproduktionen der Formate sowie O-Töne von Verantwortlichen und Protagonist:innen.Pressekontakt:Thomas Bodemer: Senior Manager Unternehmenskommunikation | T: +49 221-456-74314 | thomas.bodemer@rtl.deRosa Pelzer: Junior Bildredakteurin | T: +49 221-456-74274 | rosa.pelzer@rtl.deOriginal-Content von: RTL Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/72183/5630604