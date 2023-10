Frankfurt am Main (ots) -- 16 Landessiege und ein Bundessieg verliehen- Bundessieg geht an fobizz aus Hamburg- Sonderpreis Junge Gründer/innen erhält Löschigel GmbH- KfW Capital Award an Itziar Estevez und Tim Schumacher vergebenDer KfW Award Gründen zeichnet innovative Unternehmen aus ganz Deutschland aus. In einer feierlichen Prämierungsveranstaltung am gestrigen Abend in Berlin wurden die Preise vergeben. Am Wettbewerb haben Firmen aller Branchen ab Gründungsjahr 2018 teilgenommen.Der Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz und Schirmherr des Awards, Dr. Robert Habeck: "Mutige Gründerinnen und Gründer zünden den Funken des Fortschritts für nachhaltigen Wandel in Gesellschaft und Wirtschaft und stärken den Mittelstand. Unser Land braucht mehr Menschen, die sich unternehmerisches Handeln zutrauen. Die ausgezeichneten Teams bieten vielversprechende Lösungsansätze und beweisen, dass unser Land voller Ideen steckt. Besonders freut mich, dass die KfW in diesem Jahr erstmals einen Sonderpreis für 'Junge Gründungen' ausgelobt hat. Hier hat Deutschland immense Potenziale. Junge Gründerinnen und Gründer sind echte Vorbilder.Der Vorstandsvorsitzende der KfW, Stefan Wintels: "Die erfolgreiche Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft sowie die Stärkung Deutschlands als Technologiestandort erfordert echten Unternehmergeist. Mit dem KfW Award Gründen möchten wir nicht nur erfolgreiche Gründerteams auszeichnen, sondern auch dazu beitragen, dass der Mut zur Selbstständigkeit öffentliche Anerkennung erhält. Ich gratuliere den preisgekrönten Teams herzlich; sie sind mit ihren innovativen Lösungen Vorbilder in diesem Jahrzehntderentscheidung. Die KfW wird als Transformations- und Förderbank junge Unternehmen - vom Handwerk bis zu Hightech - auch in Zukunft tatkräftig unterstützen und somit das Ökosystem in unserem Land für junge Unternehmen stärken.Je ein Unternehmen aus jedem Bundesland wurde als Landessieger ausgezeichnet und erhielt ein Preisgeld in Höhe von 1.000 EUR.Gleichzeitig konkurrierten die 16 Landessieger um den Bundessieg im Wettbewerb. Dieser ging an fobizz aus Hamburg. Das 2018 Unternehmen gegründete Unternehmen ist die führende deutschsprachige Plattform für Weiterbildungen und Anbieter von Tools & KI für Lehrkräfte und Schulen. fobizz erhält ein Preisgeld von 10.000 EUR.Zudem wurde ein Sonderpreis "Junge Gründer/innen" (5.000 EUR Preisgeld) übergeben. Diesen erhielt die Löschigel GmbH aus Rheinland-Pfalz. Das Unternehmen wurde 2022 von Jan Heinemann parallel zum Abitur gegründet. Es entwickelt patentierte Produkte, um die Sicherheit von Einsatzkräften zu erhöhen. Die Grundlage für das erste Produkt, den Löschigel, hat Heinemann bereits als Schüler im Wettbewerb "Jugend forscht" gelegt.Im Rahmen der Veranstaltung wurde auch der KfW Capital Award verliehen: Itziar Estevez (IRIS Capital) gewann in der Kategorie Best Female Investor, Tim Schumacher (World Fund) in der Kategorie Best Impact Investor. Die Auszeichnungen sind mit jeweils 5.000 EUR dotiert (weitere Informationen finden Sie unter https://www.kfw-capital.de/Newsroom/KfW-Capital-Award-2023/ ).Die Landessieger des KfW Award Gründen in der Übersicht:- Baden-Württemberg: Subsequent GmbH (3D-Analyse von Bewegungsdaten)- Bayern: Circular Carbon GmbH (CDR-Technologie zur Produktion von Pflanzenkohle aus organischen Reststoffen)- Berlin: Complori (Programmierkurse für Kinder)- Brandenburg: voize GmbH (Digitaler Sprachassistent zur Pflegedokumentation)- Bremen: WasteAnt GmbH (Analysesysteme zur Abfallverwertung in Müllheizkraftwerken)- Hamburg: fobizz - 101 skills GmbH (Weiterbildung und digitale Angebote für Schulen/Lehrkräfte)- Hessen: Ankaadia GmbH (Software zur Digitalisierung der Erwerbsmigration internationaler Fachkräfte)- Mecklenb.-Vorp.: thermal DRONES GmbH (Künstliche Intelligenz und Wärmebilddrohnen für die Wildtierrettung)- Niedersachsen: BIOWEG (Zelluloseerzeugnisse)- Nordrhein-Westfalen: True Motion Running GmbH (Innovative Laufschuhe)- Rheinland-Pfalz: LUBIS EDA GmbH (Software zur Optimierung der Mikrochipentwicklung)- Saarland: KeepLocal GmbH (Regionale Geschenkgutscheine)- Sachsen: Additive Drives GmbH (Elektrische Antriebe im 3D-Druck)- Sachsen-Anhalt: Periodically UG (Öffentliche Spenderboxen für Periodenprodukte)- Schleswig-Holstein: Caesekrake GmbH (Veganer Käse)- Thüringen: BRILLENHELDEN GmbH (Augenoptik)Alle Landessieger haben sich auch für den Preis des Publikumssiegers qualifiziert. Dieser ist mit weiteren 5.000 Euro Preisgeld verbunden. Bis einschließlich Freitag, 10.11.2023 kann unter www.fuer-gruender.de/kfw-award-gruenden-publikumspreis für den Publikumssieg abgestimmt werden.Ausgewählt wurden die Preisträger in einem mehrstufigen Verfahren von einer erfahrenen Jury mit Vertreterinnen und Vertretern aus der KfW, Förderinstituten, Wirtschaft, Politik und Medien. Sie bewertete die Geschäftsideen nach ihrem Innovationsgrad, ihrer Kreativität und der Übernahme gesellschaftlicher bzw. ökologischer Verantwortung.Alle Unternehmen werden bei der Vermarktung ihrer Erfolgsgeschichte von einer PR-Agentur unterstützt. Darüber hinaus berichtet der TV-Sender n-tv im Rahmen seines Startup Magazins am 21.10.2023 um 10.30 Uhr über die Preisverleihung und stellt ausgewählte Preisträger vor.Nähere Informationen über die Preisträger 2023 sind unter www.kfw.de/award (https://www.kfw.de/%C3%9Cber-die-KfW/F%C3%B6rderauftrag-und-Geschichte/KfW-Awards/KfW-Award-Gr%C3%BCnden/2021/) verfügbar. Fotos stehen unter www.peperoni.berlin/kfw zum Download bereit.