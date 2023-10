FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 1270 (1320) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS JOHNSON MATTHEY TARGET TO 2100 (2130) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS SCHRODERS PRICE TARGET TO 515 (530) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS VICTREX PRICE TARGET TO 1830 (1880) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS WIZZ AIR PRICE TARGET TO 1500 (1800) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES HOCHSCHILD PRICE TARGET TO 105 (100) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES MAN GROUP PRICE TARGET TO 280 (275) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES RELX PRICE TARGET TO 2900 (2860) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES SABRE INSURANCE PRICE TARGET TO 171 (157) PENCE - 'OVERWEIGHT' - GOLDMAN CUTS LONDON STOCK EXCHANGE PRICE TARGET TO 10900 (11100) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS RENTOKIL INITIAL PRICE TARGET TO 685 (710) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES BIG YELLOW GROUP PRICE TARGET TO 1200 (1170) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS SPIRAX-SARCO PRICE TARGET TO 10500 (11100) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES MONDI PLC PRICE TARGET TO 1507 (1338) PENCE - 'OVERWEIGHT' - RBC CUTS RENTOKIL INITIAL PRICE TARGET TO 610 (670) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS CUTS ENTAIN PRICE TARGET TO 1570 (1620) PENCE - 'BUY'



