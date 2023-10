FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Stabilisierungsversuch der Papiere von Sartorius währte nicht lange: Nach kleinen Gewinnen am Vortag infolge des Geschäftsberichts sind die Aktien des Laborausrüsters am Freitag auf einen weiteren Tiefstand seit Mai 2020 abgesackt. Sie verloren 3,8 Prozent auf 247,80 Euro, nachdem sie tags zuvor zeitweise wieder fast 278 Euro gekostet hatten. Seit der Prognosesenkung vor einer Woche beträgt das Minus nun 23 Prozent.

Die mittelfristigen Ziele der Göttinger stehen seit der Prognosesenkung für das laufende Jahr ebenfalls auf dem Prüfstand, was zuletzt bei den Anlegern besonders für Unbehagen sorgte. Neues soll es hierzu erst Anfang 2024 geben. Bis dahin besteht Unsicherheit, dies mögen Börsianer nicht.

Warburg-Analyst Michael Heider strich nach der Telefonkonferenz zum schwachen dritten Quartal seine Prognosen zusammen und kappte sein Kursziel auf 278 Euro. Heider zufolge hat sich das Management aber immerhin zuversichtlich gezeigt, dass die grundlegenden Markttrends intakt sind, und mittelfristig eine Rückkehr zu zweistelligen Wachstumsraten möglich sein sollte.

Die ebenfalls abgestraften Papiere der Tochter Sartorius Stedim Biotech halten sich in den vergangenen Tagen insgesamt besser. Sie fanden ihren Tiefpunkt nach minus 21 Prozent bereits am Montag und konnten sich in der Zwischenzeit stabilisieren. Am Freitag gerieten sie nun aber auch wieder stärker unter Druck./ag/ajx/tih