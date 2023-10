© Foto: Richard Drew - picture alliance / ASSOCIATED PRESS



Nach Ansicht von Morgan Stanleys Mike Wilson könnten die US-Aktienmärkte zum Jahresende zwar wieder anziehen - trotzdem erwartet der größte Bär der Wall Street niedrigere Kurse als derzeit.Der S&P 500 hat in diesem Monat stetig zugelegt, nachdem er im September einen volatilen Einbruch von rund fünf Prozent verzeichnet hatte. Seit Jahresbeginn summiert sich das Plus auf 13 Prozent. Wilson betont jedoch, dass nicht alles so ist, wie es scheint. Der Stratege weist darauf hin, dass Unternehmen mit defensiven Qualitäten, wie zum Beispiel einem starken Cashflow, zu den Aktien mit der besten Wertentwicklung im Index gehören. Dies deute darauf hin, dass "unter der Oberfläche des Marktes ein …