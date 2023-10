Shell - Ölaktie mit Potenzial

Der Nahost-Konflikt hat zuletzt den Ölpreis angeschoben. Davon profitieren die europäischen Ölaktien. Und dazu zählen auch die Anteilsscheine von Shell. Shell gehört zu den Outperformern Um aussichtsreiche Ölaktien zu finden, werfen wir zuerst einen Blick auf die Relative Performance-Matrix des europäischen Ölsektors, gemessen am Stoxx 600 Oil & Gas. Hier wird die Kursentwicklung der Indexmitglieder auf Sicht der letzten vier Wochen und drei Monate grafisch dargestellt. Die Werte, die sowohl kurz- als auch langfristige eine positive Performance gegenüber der Benchmark aufweisen, kommen in die engere Auswahl. Und dazu gehört auch die Shell-Aktie.

Salah-Eddine Bouhmidi ist Head of Markets beim Onlinebroker IG Europe GmbH und für das Marktresearch in Deutschland, Österreich und den Niederlanden verantwortlich. Bouhmidi beschäftigt sich seit über 15 Jahren professionell mit dem aktuellen Börsengeschehen. Im Zuge dessen entwickelte er die so genannten Bouhmidi-Bänder, einen innovativen und auf verschiedene Assetklassen übertragbaren Volatilitätsindikator.

