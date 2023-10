FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Hellofresh vor Zahlen von 36 auf 41 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit dem dritten Quartal sollten die Sorgen um den Kundenstamm zum Erliegen kommen, schrieb Analystin Nizla Naizer in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Kochboxenversender dürfte einige der im zweiten Quartal eingesparten Marketingausgaben für das dritte Jahresviertel ausgegeben und mehr Kunden angelockt haben. Das Kursziel steige wegen eines neuen Bewertungszeitraums mit einem höheren angenommenen Betriebsergebnis. Die Aktie sei zugleich wenig anspruchsvoll bewertet./tav/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2023 / 07:10 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A161408

