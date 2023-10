Frankfurt/Main - Der Dax ist am Freitag bis zum Mittag nahezu unverändert tief im Minus geblieben. Um 12:30 Uhr stand der Index bei rund 14.850 Punkten und damit 1,3 Prozent unter Vortagesschluss.



"Der Dax testet erneut die Unterseite", kommentierte Thomas Altmann von QC Partners das Börsengeschehen. Die zuletzt wieder zunehmenden Börsenumsätze zeigten, dass bei stark fallenden Kursen langsam wieder Kaufinteresse aufkomme. "Wir sehen aber auch, dass dieses Kaufinteresse jetzt im Vergleich zur Vergangenheit bei immer niedrigeren Kursen einsetzt", so Altmann. Außerdem ist am Freitag wieder Optionsverfall: Mit dem Call bei 16.500 Punkten verfällt heute die achtgrößte aller ausstehenden Dax-Optionen; allerdings sei der Basispreis hier zu weit vom aktuellen Indexstand entfernt, um den Markt noch bewegen zu können.



Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Freitagnachmittag minimal stärker: Ein Euro kostete 1,0588 US-Dollar (+0,05 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,9445 Euro zu haben. Der Ölpreis stieg unterdessen deutlich: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Freitagnachmittag gegen 12 Uhr deutscher Zeit 93,41 US-Dollar, das waren 1,1 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.

