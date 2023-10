Der norwegische Düngemittelproduzent Yara hat heute seine Zahlen für das dritte Quartal des laufenden Jahres veröffentlicht - und die kamen am Markt alles andere als gut an. Aktuell verbilligen sich die Dividendentitel um satte fünf Prozent. Denn Yara vermeldete einen kräftigen Umsatz- und Gewinnrückgang. So knickte der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen und ohne Einmaleffekte von Juli bis September um 60 Prozent auf 396 Millionen Dollar ein. Damit wurden die Prognosen der Analysten, ...

