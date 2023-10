Spekulationen und das oft zitierte "Marktgeflüster" gehören zur Börse wie Bulle und Bär. Mit dem richtigen Tipp aus der Gerüchteküche lässt sich dann auch schnell viel Geld verdienen. Dieses Potenzial ist so groß, dass es sogar eine eigene Strategie gibt, die explizit auf Sondersituationen abzielt. Die Rede ist von der Buy-on-rumors-Strategie. Wie sie funktioniert und was Anlegerinnen und Anleger unbedingt beachten sollten, zeigt Benjamin Heimlich in Folge 101 der einfach börse-Podcasts.Wir feiern, ...

