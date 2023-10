Die Metro AG (Metro) hat im 4. Quartal ordentliche Ergebnisse vorgelegt. Das Umsatzwachstum hat sich im 4. Quartal beschleunigt, und das Ergebnis für das GJ23 lag 3% über der Schätzung von AlsterResearch. Das währungsbereinigte Umsatzwachstum für das GJ23 von 8,8% gegenüber dem Vorjahr lag in der oberen Hälfte der Prognosespanne von 5-10%. Die Umsatzdynamik im 4. Quartal war in der Region Ost aufgrund inflationsbedingter Preismaßnahmen besonders gesund, gefolgt von der Region West; die Kanäle Lieferung und Online-Marktplatz trugen ebenfalls zum Wachstum bei. Der Kommentar zum adj. EBITDA für das GJ23 war jedoch eine leichte Enttäuschung. Das Management erwartet nun, dass es die untere Hälfte seiner Prognosespanne für das adj. EBITDA erreichen wird, was auf höhere Kosten im Zusammenhang mit der Cybersicherheit und auf geringer als erwartet ausgefallene Versicherungsentschädigungen im Zusammenhang mit dem Cyberangriff in Q1 23 zurückzuführen ist. Auch wenn die kurzfristigen Aussichten weiterhin schwierig sind, erkennt AlsterResearch die Bemühungen von Metro um eine umfassende Portfoliobereinigung und die Konzentration auf die Multi-Channel-Wachstumsstrategie an. Diese sollten das Unternehmen schrittweise in Richtung seiner Ambitionen für 2030 führen. Die Experten von AlsterResearch stufen die Aktie weiterhin mit KAUFEN ein und sehen ein unverändertes Kursziel von EUR 8,20. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/Metro%20AG





Mega-Chance: Der Indien Report Ihre Chancen im größten Wachstumsmarkt: 3 indische Top-Aktien. Die Highlights dieses Spezialreports: 1. Indien als Wachstumsriese, 2. Indiens Wirtschaft boomt!, 3. 3 Top-Performance-Aktien. Jetzt kostenlos downloaden. Hier klicken