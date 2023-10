FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für SGL Carbon vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 13 Euro belassen. Analyst Lars Vom-Cleff rechnet für das dritte Quartal beim Kohlefaserspezialisten mit einem Rückgang von Umsatz und Betriebsergebnis im Vergleich zum Vorjahr um jeweils elf Prozent, wie er in einer am Freitag vorliegenden Studie schrieb. Dies sei unter anderem einer hohen Vorjahresbasis geschuldet. Hinzu komme das nahezu fehlende Geschäft mit Kunden aus der Windbranche. Für den Verluste schreibenden Bereich für Carbonfasern ist er inzwischen noch skeptischer und senkte seine konzernweiten Prognosen für das Jahr 2023./tav/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2023 / 07:10 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007235301

