© Foto: Wang Feng - picture alliance / dpa



Morgan Stanley mahnt Investoren zur Vorsicht beim Kauf von chinesischen Aktien angesichts der anhaltenden Verkäufe durch ausländische Investoren und einer angespannten Marktstimmung.Der Rückzug ausländischer Investoren aus dem so genannten A-Aktienmarkt, in China gelisteten Aktienunternehmen, sei in ein noch nie dagewesenes Stadium eingetreten, berichten Strategen von Morgan Stanley, mit einem historischen Kapitalsabfluss von 22,1 Milliarden US-Dollar zwischen dem 7. August und dem 19. Oktober. Im Gegensatz zu China befindet sich Indien weiterhin in einer Phase des Aufschwungs. Von einem Schwellenland kann schon lange nicht mehr die Rede sein. Anleger sollten nicht zu lange warten: 3 …