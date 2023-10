© Foto: Marijan Murat - picture alliance/dpa



Der Maschinenbauer Dürr hat nach einer Gewinnwarnung zeitweise ein Fünftel seines Börsenwerts verloren. Doch Analysten sehen fast eine Verdopplung der Aktie in der Zukunft.Der Aktienkurs des Maschinenbauers Dürr ist am Freitag im Vormittagshandel zweitweise über 20 Prozent eingebrochen. Das Unternehmen hatte am Vorabend nach Börsenschluss seine Prognose für 2024 wegen schwacher Geschäfte mit der Holzbearbeitung gesenkt. Eine positive Margenentwicklung in den anderen Geschäftsbereichen werde den Ergebnisrückgang des bei Homag gebündelten Holzbearbeitungsgeschäfts wohl nicht kompensieren können, teilte der Konzern aus Bietigheim-Bissingen mit. Eine Besserung sei erst in einem Jahr zu …