Bernd Wünsche (Gurupress.de) - Alarm bei und um die Aktie von Plug Power. Am Freitag ging es für den Titel bereits um mehr als -2 % abwärts. Die Aktie ist nun nah der Grenze von 6 Euro. Die Wetten laufen gegen die US-Amerikaner, so der Eindruck. Am 9.11. wird Plug Power seine Quartalszahlen bekanntgeben. Es sieht nicht so aus, als solle sich der Titel nun sehr schnell wieder nach oben bewegen können. Denn wirtschaftlich betrachtet gibt es bis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...