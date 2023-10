DJ ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Söder fordert Scholz zu Ende von Ampelkoalition und neuer großer Koalition auf

CSU-Chef Markus Söder hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) aufgefordert, die Ampelkoalition mit Grünen und FDP zu beenden und eine große Koalition mit der Union zu bilden. "Die Union ist bereit, Verantwortung zu übernehmen," schrieb Söder im Onlinedienst X, früher Twitter. Söder erklärte, die Ampel sei "stehend K.O. und hat kein Vertrauen mehr in der Bevölkerung - wir brauchen aber eine Regierung der nationalen Vernunft". Söder forderte insbesondere in der Migrationspolitik eine grundlegende Wende.

Wagenknecht bestätigt Pläne für Parteigründung

Die Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht hat bei einer Lesung in Halle die Pläne für ihre Parteigründung bestätigt. "Ich spüre, dass es ganz viele gibt, die sich eigentlich von keiner Partei mehr vertreten fühlen", sagte Wagenknecht laut Mitteldeutschem Rundfunk am Donnerstagabend. Die neue Partei solle die politische Leerstelle füllen, die durch schlechte Wahlergebnisse der Linken entstanden sei und der Demokratie nicht gut tue.

Bundestag stimmt für Gesetz zu schnelleren Genehmigungsverfahren im Verkehr

Der Bundestag hat einem Gesetzespaket zur Beschleunigung von Genehmigungsverfahren im Verkehrsbereich zugestimmt. Außerdem soll eine EU-Richtlinie über die Straffung von Maßnahmen zur Verwirklichung des transeuropäischen Verkehrsnetzes in deutsches Recht umgesetzt werden. Dem Gesetz wurde mit Stimmen der regierenden SPD, Grünen und FDP zugestimmt. Die Unionsfraktion, die AfD und die Linke stimmten gegen das Vorhaben.

Bundestag stimmt für Erhöhung und Ausweitung der Lkw-Maut

Der Bundestag hat für eine Erhöhung und Ausweitung der Lkw-Maut gestimmt. Die Maßnahme wird Schätzungen zufolge zu einer Mehrbelastung von jährlich rund 8 Milliarden Euro führen. Mit der Einführung einer CO2-Komponente bei der Maut will die Regierungskoalition Anreize setzen für den Umstieg auf klimafreundlichere Lkw-Antriebe. Dem Gesetz wurde mit Stimmen der regierenden SPD, Grünen und FDP beschlossen. Die Unionsfraktion und die AfD stimmten gegen das Vorhaben, die Linke enthielt sich.

Bundesrat äußert Bedenken zum Wachstumschancengesetz der Bundesregierung

Der Bundesrat hat deutliche Bedenken gegen das von der Bundesregierung geplante Wachstumschancengesetz geäußert, mit dem die Ampel-Koalition die Wirtschaft um rund 7 Milliarden Euro pro Jahr entlastet will. Die Länder signalisierten in einer Stellungnahme zwar grundsätzlich Unterstützung für das Vorhaben, bessere Rahmenbedingungen für mehr Wachstum, Investitionen und Innovationen auch zum Klimaschutz zu schaffen.

Baerbock: Hisbollah darf Libanon nicht in den Krieg hineinziehen

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hat die Schiitenmiliz Hisbollah im Libanon vor einem Eingreifen in den Krieg zwischen Israel und der Hamas gewarnt. "Hisbollah darf den Libanon nicht mit in diesen Konflikt hineinziehen", sagte Baerbock am Freitag bei einem Besuch in Tel Aviv. Sie warnte auch den Iran, schiitische Milizen im Irak und die Huthi-Rebellen im Jemen davor, "zu zündeln und aufs Trittbrett des Terrors zu springen".

Ukrainische Armee: Neuer Angriff auf Awdijiwka abgewehrt

Die ukrainische Armee hat nach eigenen Angaben einen neuen russischen Angriff auf die ostukrainische Stadt Awdijiwka abgewehrt. "Der Feind hat seine Angriffe wieder aufgenommen und gibt seine Versuche, Awdijiwka einzukesseln, nicht auf", teilte der ukrainische Generalstab mit. Die ukrainischen Soldaten könnten die Verteidigungslinien aber halten. Bei den Kämpfen seien binnen 24 Stunden 900 russische Soldaten getötet und 150 gepanzerte Fahrzeuge zerstört worden.

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

October 20, 2023 07:30 ET (11:30 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.