Freiburg (ots) -Für ihre Maßnahmen im Bereich nachhaltiger Mobilitätslösungen wurde die Haufe Group mit dem MobilSiegel der Freiburger Verkehrs AG ausgezeichnet. Bereits zum dritten Mal wurde das Siegel an Unternehmen und Einrichtungen vergeben, die sich aktiv für umweltfreundliche Mobilitätsangebote für die eigenen Mitarbeitenden einsetzen.Das MobilSiegel wird von der Freiburger Verkehrs AG im Auftrag der Stadt Freiburg und in Kooperation mit den Landkreisen Emmendingen und Breisgau-Hochschwarzwald vergeben. Damit sollen Unternehmen ermutigt werden, ihre Mobilitätsstrategien zu überdenken und Lösungen zu entwickeln, die sowohl den Bedürfnissen der Mitarbeitenden als auch der Umwelt gerecht werden. Die Auszeichnung wird an Unternehmen verliehen, die sich durch vorbildliche Maßnahmen in den Bereichen Organisation, Infrastruktur sowie Marketing und Kommunikation auszeichnen. Dazu gehören beispielsweise die Förderung von umweltfreundlichen Verkehrsmitteln wie Fahrrädern oder öffentlichen Verkehrsmitteln für den Arbeitsweg, die Bereitstellung von Fahrgemeinschaften oder die Unterstützung von Homeoffice-Optionen.Die Vergabefeier fand am 19.10.2023 unter Anwesenheit von Oberbürgermeister Martin Horn, dem Ersten Landesbeamten Dr. Martin Barth (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald) sowie Landrat Hanno Hurth (Landkreis Emmendingen) statt. Insgesamt wurden 28 Unternehmen und Einrichtungen, darunter auch die Haufe Group, für ihr vielfältiges Engagement ausgezeichnet. Corporate Sustainability Manager Daniel Thiemig nahm die Auszeichnung stellvertretend für die Haufe Group in Empfang."Die Haufe Group setzt schon lange auf nachhaltige Mobilitätslösungen und baut die eigenen Angebote kontinuierlich aus. Daher freuen wir uns sehr über die Auszeichnung, die uns in diesem wichtigen Anliegen weiter bestärkt", betont Daniel Thiemig, Corporate Sustainability Manager bei der Haufe Group. "Die Förderung und Weiterentwicklung nachhaltiger Mobilitätslösungen sind ein wichtiger Hebel für den Klimaschutz und die dauerhafte Reduzierung von CO2-Emissionen. Je mehr Unternehmen und Einrichtungen hier aktiv werden, umso schneller können wir alle gemeinsam dazu beitragen, die nachhaltige Verkehrswende erfolgreich zu gestalten."Nachhaltige Mobilitätslösungen in der Haufe GroupDie Haufe Group setzt sich im Rahmen ihrer Nachhaltigkeitsaktivitäten aktiv dafür ein, Geschäftsreisen ebenso wie den täglichen Arbeitsweg der eigenen Mitarbeitenden möglichst umweltschonend und klimafreundlich zu gestalten. Jürgen Spegel, CHRO der Haufe Group, betont in diesem Zusammenhang: "Als Arbeitgeber ist es uns ein wichtiges Anliegen, unsere Mitarbeitenden mit vielfältigen Maßnahmen, Benefits und Aktionen für umweltfreundliche Fortbewegungsmittel zu sensibilisieren und zu begeistern. Wir arbeiten kontinuierlich daran, unser Angebot auszubauen und unseren Mitarbeitenden attraktive Möglichkeiten zu bieten."Die Haufe Group unterstützt Mitarbeitende u.a. durch einen ÖPNV-Zuschuss bei der Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs - unabhängig davon, ob beruflich oder privat, der Fuhrpark am Standort Freiburg wird kontinuierlich elektrifiziert, Ladesäulen für E-Autos und E-Bikes stehen Mitarbeitenden und Gästen zur Verfügung. Zudem setzt sich die Haufe Group besonders für das Fahrrad als Verkehrsmittel der Wahl im Arbeitsalltag ein, u.a. durch die Nutzung des Dienstradleasing-Konzepts JobRad, das Ausrichten vielfältiger Fahrrad-Aktionstage und die Teilnahme an Programmen wie STADTRADELN.