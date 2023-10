DJ Scholz reist Sonntag zu politischen Gesprächen nach Nigeria und Ghana

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzler Olaf Scholz wird am Sonntag zu einer Reise in die westafrikanischen Länder Nigeria und Ghana aufbrechen. Nach Angaben von Regierungssprecher Steffen Hebestreit sind die Hauptthemen der Gespräche die regionale Sicherheit, die Wirtschaftsentwicklung und die Zusammenarbeit in Fragen von Wirtschaft, Klimaschutz und anderen globalen Angelegenheiten.

"Die Bedeutung unseres Nachbarkontinents Afrika für das Weltgeschehen nimmt immer weiter zu. Die Stärkung unserer Beziehungen für Schlüsselländer des Kontinentes genießt für den Bundeskanzler hohe Priorität", sagte Hebestreit. Dies gelte gerade in Zeiten sicherheitspolitischer und wirtschaftlicher Herausforderungen, denen sich die westafrikanische Region gegenübersehe.

Während seiner Reise bis Dienstag wird der Kanzler mit dem nigerianischen Präsidenten Nigerias Bola Tinubu, dem ghanaischen Präsidenten Nana Addo Dankwa Akufo-Addo sowie mit dem Vorsitzenden der Westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft ECOWAS, Omar Touray, zusammentreffen.

Scholz wird dabei von einer hochrangigen Wirtschafts- und Kulturdelegation begleitet werden.

