© Foto: Sebastian Gollnow/dpa



Die heftige Gewinnwarnung des US-Riesen Solaredge versetzt Anleger von SMA Solar in Aufruhr. Die Aktie bricht am Freitag ein. Übertriebene Reaktion oder Vorbote für schwierige Zeiten? Das Top-Thema in der Börsenlounge!Als US-Marktführer für Wechselrichter hat Solaredge Vorbildcharakter für die komplette Branche. Und so sorgt die alarmierende Gewinnwarnung am späten Donnerstag für Panik auch bei anderen Solar-Werten. Solaredge befürchtet eine einbrechende Nachfrage in Europa, insbesondere bei Wechselrichtern. Ein Hauptfaktor, der Investoren Sorgen bereitet, ist der steigende Zinssatz, der Solarprojekte finanziell weniger reizvoll macht. Ohne neue Anreize oder finanzielle Unterstützung …