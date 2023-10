Bonn/Berlin (ots) -



Nach dem Angriff der Hamas auf Israel hat ein breites Bündnis aus Politik und Gesellschaft zu einer großen Kundgebung vor dem Brandenburger Tor in Berlin aufgerufen. Die Demonstration soll zeigen, dass sich die große Mehrheit in Deutschland solidarisch mit Israel zeigt und gegen Antisemitismus, Terror und Hass aufsteht. Organisatoren sind unter anderem die Deutsch-Israelische Gesellschaft, die Parteien Bündnis 90/Die Grünen, CDU, Die Linke, FDP und SPD, die Deutsche Bischofskonferenz, die Evangelische Kirche in Deutschland und der Zentralrat der Juden in Deutschland.



In einer Sondersendung wird phoenix am Sonntag bereits ab 13.00 Uhr aus dem Bonner Studio zur Eskalation in Nahost berichten, Moderator ist Florian Bauer. Teil der Sendung ist die zweiteilige Chronik des Angriffs auf Israel. Ab 14.00 Uhr berichtet phoenix live von der Kundgebung in Berlin. Phoenix Reporterin Tina Dauster ist am Brandenburger Tor und ordnet das Geschehen ein.



Original-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/5631016

