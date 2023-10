Bernd Wünsche (Gurupress.de) - Siemens Energy hat am Freitag bildlich gesprochen endgültig den Boden unter den Füßen verloren. Die Aktie verlor mehr als -3,2 %. Nun geht es in Richtung eines Allzeit-Tiefs. Wenn es bei diesem Kurs bliebe, hat Siemens Energy ohnehin den tiefsten Kurs des laufenden Jahres schon markiert. Die Stimmung am Markt ist praktisch ins Bodenlose gefallen. Nur die Marke von 10 Euro könnte aus Sicht der Charttechniker hier ...

