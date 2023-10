© Foto: Richard Drew/AP/dpa



Paul Grewal, Leiter der Rechtsabteilung von Coinbase, ist optimistisch, dass die Securities and Exchange Commission schon bald einen Bitcoin-Spot-ETF in den USA erlauben wird."Ich bin sehr zuversichtlich, dass diese ETF-Anträge genehmigt werden, und sei es nur, weil sie nach dem Gesetz genehmigt werden sollten", waren seine Worte gegenüber CNBC. Diese Zuversicht folgt auf einen jüngsten juristischen Sieg für digitale Vermögenswerte, als ein Richter die Entscheidung der Securities and Exchange Commission (SEC), Grayscales Antrag auf Umwandlung seines GBTC-Bitcoin-Fonds in einen ETF abzulehnen, kippte. Die Behörde verzichtete darauf, Berufung gegen das Urteil einzulegen, was den Weg für die …