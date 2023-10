Bernd Wünsche (Gurupress.de) - Es sieht so aus, als würde BioNTech mittlerweile quasi unaufhaltsam gen Süden laufen. Die Notierungen sind aus der Sicht von Analysten nun in einer entscheidenden Phase. Denn der Partner Pfizer hat vor kurzer Zeit die Prognosen korrigiert - der Impfstoff konnte nicht wie erhofft abgesetzt werden. Dies führt auch bei BioNTech zu Abschreibungen. Dabei ist die Aktie an sich wiederum für langfristige Spekulationen ...

