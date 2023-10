Bernd Wünsche (Gurupress.de) - In den vergangenen Wochen lief es teils für die Aktie von Tupperware erstaunlich gut. Nun kam es zu Alarmzeichen. Der Titel verlor auch am Freitag gleich -1,4 %. Nun ging es auch über den Zeitraum von fünf Tagen um mehr als -30 % abwärts. Dies wiederum zeigt, was die Finanzmärkte im Kern von der Aktie wohl erwarten und halten: Die vorhergehenden Kursgewinne sind schon wieder vom Tisch genommen worden. Das ist ein ...

