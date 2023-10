Köln/Düsseldorf. (ots) -Die nordrhein-westfälische Wirtschaftsministerin Mona Neubaur (Grüne) fordert eine finanzielle Entlastung bei den Energiekosten für alle Unternehmen, auch jene die nicht energieintensiv arbeiten. "Neben einem Brückenstrompreis fordere ich auch, die Stromsteuer auf das europäische Mindestniveau zu senken, damit auch weniger energieintensiv produzierenden Mittelständlern geholfen wird", sagte Mona Neubaur dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Samstagausgabe).Diese Senkung brächte eine Entlastung und würde Deutschland im europäischen Vergleich wettbewerbsfähiger machen. "Das ist ein klares Signal an den Bundesfinanzminister, der sich aktuell noch vehement sperrt. Diese Maßnahmen sind die logische Konsequenz, wenn sich ein Industrieland dazu entscheidet, seine wirtschaftliche Struktur zu elektrifizieren", zitiert die Zeitung Neubaur weiter.Nordrhein-Westfalens Unternehmen leiden derzeit massiv unter den gestiegenen Energiekosten. Erst am Mittwoch hatte der Kölner M-Dax-Konzern Lanxess verkündet, 870 Stellen weltweit abbauen zu wollen, 460 davon in Deutschland, unter anderem in Köln, Leverkusen und Krefeld. Die Chemiebranche warnt vehement davor, der Industriestandort sei bei den aktuellen Preisen für Energie in Gefahr.Link zum Artikel: www.ksta.de/wirtschaft/nrw-ministerin-mona-neubaur-stromsteuer-muss-auf-mindestniveau-sinken-668259Pressekontakt:Kölner Stadt-AnzeigerNewsdeskTelefon: 0221 224 2080Original-Content von: Kölner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/66749/5631073