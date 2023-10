l in Backwardation - Worauf Anleger achten müssen.

Die Forward-Kurve für ein Barrel Brent Crude Oil ist aktuell in Backwardation. Das heißt: Der Kassapreis liegt über dem Preis für eine Lieferung in der Zukunft. Je weiter der Termin für die Lieferung in der Zukunft liegt, umso günstiger ist der Preis. Eine solche Preiskurve ist bei Öl recht selten. Für gewöhnlich ist es umgekehrt. Der Preis für künftige Lieferungen liegt über dem Kassapreis. Diese Preiskurve macht deutlich, dass es Markteilnehmern aktuell wichtig scheint, physisches Öl zu besitzen und bereit sind dafür eine Prämie zu bezahlen. Wenn sich der Future der Fälligkeit nähert, wird sich der Future-Preis dem Kassapreis anpassen.

Diese Konstellation hat auch Auswirkungen auf strukturierte Produkte auf den Ölpreis. Optionsscheine mit einer Laufzeit bis Januar 2024 beziehen sich auf den ICE Brent Crude Oil Future 3/2024. Der Preis für den März-Kontrakt liegt aktuell bei 89,48 US-Dollar. Optionsscheine mit einer Laufzeit bis April 2024 beziehen sich auf den ICE Brent Crude Oil Future 6/2024. Der Preis für den Juni-Kontrakt liegt aktuell bei 87,17 US-Dollar. Der nächstfällige Dezember-Future, der auf den meisten Plattformen veröffentlicht wird notiert aktuell bei 92,97 US-Dollar. Der Preisabschlag gegenüber dem Dezember 2023-Kontrakt liegt beim März-Kontrakt somit bei 3,49 US-Dollar und beim Juni-Kontrakt bei 5,80 US-Dollar. Preisänderungen am Dezemberkontrakt müssen also nicht zwangsläufig vergleichbare Änderungen des Future-Preise künftiger Kontrakte haben. Dementsprechend können die Notierungen der Optionsscheine und andere strukturierte Hebelprodukte wie Inline-Optionsscheine und K.o.-Produkte mit Laufzeitbeschränkung anders als erwartet reagieren.

Vor dem Kauf eines Hebelprodukts sollten Anleger somit erst prüfen auf welchen Öl-Future sich das Wertpapier bezieht und auf welchem Level der Basiswert aktuell notiert. Vor allem bei K.o.-Produkten könnte der Abstand zur K.o.-Barriere möglicherweise geringer sein als erwartet. K.o.-Produkte ohne Laufzeitbeschränkung beziehen sich derzeit mehrheitlich auf den Januar-Future. Dieser Future notiert derzeit bei 91,87 US-Dollar also rund einen US-Dollar tiefer.

Widerstandsmarken: 93,51/97,60 USD

Unterstützungsmarken: 81,87/83,44 USD

Der Kurs für ein Barrel Brent Crude Oil (aktuell der Dezember 2023-Kontrakt) hat von Ende Juni bis Ende September einen Aufwärtstrend gebildet. Zum Monatswechsel September/Oktober kam die Notierung kurzzeitig kräftig unter Druck und sank dabei auf 83,44 US-Dollar. In den zurückliegenden beiden Wochen hat sich der Ölpreis allerdings wieder erholt und ist dabei, bei 93,51 US-Dollar eine Widerstandsmarke auszubilden. Steigt der Kurs über dieses Level eröffnet sich weiteres Aufwärtspotenzial bis zum jüngsten Hoch bei 97,60 US-Dollar. Eine breite Unterstützungszone findet der Öl-Future zwischen 81,87 und 83,44 US-Dollar.

Brent Crude Oil Future in USD; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 21.10.2022 - 20.10.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Refinitiv

Brent Crude Oil Future in USD; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 21.10.2018 - 20.10.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Refinitiv

Strukturierte Produkte könnten eine interessante Alternative zum Direkteinstieg sein. Turbo Bull und Turbo Bear Optionsscheine bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit gehebelt an einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung des Ölpreises teilzunehmen. Indexzertifikate auf den Ölpreis nehmen an der Kursbewegung des jeweiligen Öl-Futures teil. Der jüngste Ölpreisanstieg hat allerdings auch die Notierung von Ölkonzernen beflügelt. Ein hoher Ölpreis läßt die Gewinne der Unternehmen sprudeln. Im STOXX® Europe Oil & Gas Index sind die größten notierten europäischen Ölkonzerne enthalten. Dazu zählen BP, ENI, Repsol und TotalEnergies. Es drohen jedoch (hohe) Verluste, wenn der Index oder der Öl-Future die falsche Richtung einschlägt. Beim Express Plus Zertifikat auf TotalEnergies wird am jährlichen Beobachtungstag der Referenzpreis mit dem Rückzahlungslevel verglichen. Notiert die Aktie auf Höhe des Levels oder darüber erhalten Anleger den vereinbarten Rückzahlungsbetrag. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstag. Am finalen Beobachtungstag greift die Barriere. Liegt die Aktie auf Höhe der Barriere oder darüber erhalten Anleger den Höchstbetrag. Andernfalls drohen Verluste.

Turbo Bull Open End auf Brent Crude Oil für Spekulationen, dass sich der Ölpreis aufwärts entwickelt



Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in USD

Knock-Out Barriere in USD Hebel finaler Bewertungstag Brent Crude Oil Future HC81V7 15,21 76,115863 76,115863 5,8 Open End Brent Crude Oil Future HC9YCH 7,19 84,667939 84,667939 11,3 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 20.10.2023; 10:55 Uhr

Tradingmöglichkeiten Turbo Bear Open End auf Brent Crude Oil für Spekulationen, dass sich der Ölpreis aufwärts entwickelt

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in USD

Knock-Out Barriere in USD Hebel finaler Bewertungstag Brent Crude Oil Future HC9BMR 16,27 109,31773 109,31773 5,5 Open End Brent Crude Oil Future HB7RWU 7,27 99,790662 99,790662 12,2 Open End Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 20.10.2023; 13:20 Uhr

Investmentmöglichkeiten

Basiswert Produkttyp WKN Verkaufspreis Gebühr Finaler Beobachtungstag Bemerkung ICE Brent Crude Oil Future Indexzertifikat HC6FYS * 89,48 1,00% p.a. Open End - NYMEX WTI Light Sweet Crude Oil Future Indexzertifikat HC6FYT * 86,66 1,00% p.a. Open End - STOXX® Europe Oil & Gas (Net Return) Index Indexzertifikat HR0KNV * 113,86 0,25% p.a. Open End - Totalenergies Express Plus Zertifikat HVB8AS ** 1.010,00*** - 01.11.2027 Barriere: 65 %; Höchstbetrag: 1.396 EUR

* Der Emittent, die UniCredit Bank AG, ist berechtigt, das Zertifikat ordentlich zu kündigen und zum jeweiligen Rückzahlungsbetrag zurückzuzahlen ; ** Zeichnungsfrist bis 02.11.2023 (vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung); ***des Nennbetrags; **** x Referenzpreis am Anfänglichen Beobachtungstag; Quelle: onemarkets by UniCredit;; Stand: 20.10.2023 10:30 Uhr; weitere Produkte finden Sie hier .

