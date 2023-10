Kalenderwoche 42 am KMU-Anleihemarkt - die Börse gettex und die Börse München verlängern den Anleihehandel auf ihren Portalen ab sofort bis 22 Uhr und wollen so dem steigenden Interesse nach Anleihen und Zinsprodukten gerecht werden. Am KMU-Anleihemarkt hat die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH (NZWL) ihre nunmehr neunte Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A351XF8) aufgelegt. Die neue NZWL-Anleihe 2023/28 hat ein Volumen von bis zu 15 Mio. Euro und wird jährlich mit 9,50 % p.a. Das öffentliche Zeichnungsangebot startet am 30. Oktober 2023. Unterdessen wurde in dieser Woche bekannt, dass die NZWL zum Jahresende in Europa etwa 20% höhere Produktionskapazitäten haben wird. Sowohl an den Produktionsstandorten in Leipzig als auch in Sucany (Slowakei) wird die Produktionsfläche jeweils um rund 2.500 qm erweitert, um dem eigenen fortschreitenden Transformationsprozess hin zur Gesamtkompetenz für Elektro-, Hybrid-, Alternativ- und Verbrennungsantriebe Rechnung zu tragen.

Neben der neuen NZWL-Anleihe 2023/28 befinden sich derzeit noch weitere neue Anleihen in der Zeichnung: So kann die neue JDC-Anleihe 2023/28 (ISIN: DE000A3514Q0) mit einem Volumen von bis zu 25 Mio. Euro noch ...

