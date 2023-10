Converge Technology Solutions Corp.: 3. Quartal 2023 wird stärker als erwartet ausfallen

Robuste Nachfrage und deutlich verbesserte betriebliche Effizienz sorgen für starke finanzielle Leistung

TORONTO und GATINEAU, Québec, 20. Oktober 2023 /PRNewswire/ -- Converge Technology Solutions Corp. ("Converge" oder das "Unternehmen") (TSX: CTS) gab heute bekannt, dass es für das am 30. September 2023 zu Ende gegangene dritte Quartal ("Q3-2023") eine stärkere finanzielle Leistung als zuvor prognostiziert erwartet.

Insbesondere aufgrund der starken Nachfrage im Q3-2023 sowie einer signifikanten Steigerung der betrieblichen Effizienz rechnet das Unternehmen nun mit folgenden Zahlen:

Bruttogewinn in einer Spanne von 168,0 bis 174,0 Millionen US-Dollar, nach 139,7 Millionen US-Dollar im Q3-2022;

Bereinigtes EBITDA1 in einer Spanne von 39,0 bis 41,0 Millionen US-Dollar, nach 31,0 Millionen US-Dollar im Q3-2022;

In Millionen US-Dollar Q3-2022 Ist Q3-2023 Erwartet Bruttogewinn 139,7 168,0 bis 174,0 Bereinigtes EBITDA 31,0 39,0 bis 41,0

Der Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit verbesserte sich im Q3-2023 deutlich, was einen positiven freien Cashflow und einen Abbau der Nettoverschuldung zur Folge hatte; und

der Nettogewinn im Q3-2023 wird voraussichtlich ähnlich hoch ausfallen wie im Q2-2023.

Das Unternehmen wird am 14. November 2023 zusätzliche Erläuterungen und Analysen zu seinen Finanzergebnissen für das am 30. September 2023 abgeschlossene dritte Quartal vorlegen.

Informationen zu Converge

Converge Technology Solutions Corp. ist ein dienstleistungsorientierter, softwaregestützter Anbieter von IT- und Cloud-Lösungen, der sich auf die Bereitstellung branchenweit führender Lösungen konzentriert. Der globale Ansatz von Converge bietet Kunden aus verschiedenen Branchen fortschrittliche Analysen, Anwendungsmodernisierung, Cloud-Plattformen, Cybersicherheit, digitale Infrastruktur und Angebote für digitale Arbeitsplätze. Das Unternehmen unterstützt diese Lösungen mit Expertise in den Bereichen Beratung, Implementierung und Managed Services für alle wichtigen IT-Anbieter auf dem Markt. Dieser vielschichtige Ansatz ermöglicht es Converge, die einzigartigen geschäftlichen und technologischen Anforderungen aller Kunden aus dem öffentlichen und privaten Sektor zu erfüllen. Weitere Informationen finden Sie auf convergetp.com.

Nicht-IFRS-Kennzahlen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Leistungskennzahlen, einschließlich des bereinigten EBITDA, deren Bedeutung nicht nach IFRS standardisiert ist und die möglicherweise nicht mit ähnlichen, von anderen Unternehmen vorgelegten Kennzahlen vergleichbar sind. Die Geschäftsleitung ist der Ansicht, dass diese Kennzahlen für die meisten Aktionäre, Kreditgeber und andere Interessengruppen bei der Analyse der Betriebsergebnisse des Unternehmens nützlich sind und Trends im Kerngeschäft aufzeigen können, die bei einer ausschließlichen Verwendung von IFRS-Finanzkennzahlen möglicherweise nicht ersichtlich wären. Ferner ist das Unternehmen der Auffassung, dass Wertpapieranalysten, Investoren und andere interessierte Parteien häufig Nicht-IFRS-Kennzahlen verwenden, um Emittenten zu bewerten.

Außerdem verwendet die Geschäftsführung Nicht-IFRS-Kennzahlen, um Vergleiche der Betriebsleistung von Periode zu Periode zu erleichtern, jährliche Betriebsbudgets zu erstellen und die Fähigkeit zur Deckung des Investitions- und Betriebskapitalbedarfs zu beurteilen. Diese Nicht-IFRS-Kennzahlen sollten nicht als Alternative zum konsolidierten Gewinn (Verlust) oder einer anderen Leistungskennzahl nach IFRS betrachtet werden. Investoren werden dazu angehalten, die Abschlüsse und Offenlegungen des Unternehmens in ihrer Gesamtheit zu prüfen. Sie werden darauf hingewiesen, dass sie sich nicht auf Nicht-IFRS-Kennzahlen verlassen und diese nur in Verbindung mit den am besten vergleichbaren IFRS-Kennzahlen betrachten sollten.

Das bereinigte EBITDA stellt den bereinigten Nettogewinn dar, wobei Abschreibungen, Zinsaufwendungen und Finanzierungskosten, Wechselkursgewinne und -verluste, Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen, Einkommenssteueraufwendungen und Sonderaufwendungen nicht berücksichtigt werden. Bei den Sonderaufwendungen handelt es sich in erster Linie um restrukturierungsbedingte Aufwendungen für die Kündigung von Mitarbeitern, die Auflösung von Leasingverhältnissen und die Umstrukturierung übernommener Unternehmen sowie um bestimmte Rechtskosten oder Rückstellungen im Zusammenhang mit übernommenen Unternehmen. Von Zeit zu Zeit können sie auch Anpassungen des Zeitwerts bedingter Gegenleistungen und andere einmalige Kosten im Zusammenhang mit Umstrukturierungen, Finanzierungen und Übernahmen enthalten. Die IFRS-Kennzahl, die am ehesten mit dem bereinigten EBITDA im Jahresabschluss des Unternehmens vergleichbar ist, ist der Nettogewinn(verlust).

Die Überleitung des Nettogewinns vor Steuern zum bereinigten EBITDA für das 3. Quartal 2022 gestaltet sich wie folgt:



3. Quartal 2022 Nettogewinn vor Steuern 15.726 Finanzaufwand 5.886 Aufwand für aktienbasierte Vergütungen 1.275 Wertminderungen und Abschreibungen 23.094 In den Umsatzkosten enthaltene Wertminderungen 1.008 Wechselkursgewinne (24.233) Sonderaufwendungen 8.211 Bereinigtes EBITDA1 30.967

Weitere Einzelheiten zu bestimmten Nicht-IFRS-Kennzahlen, einschließlich relevanter Überleitungen der jeweiligen Nicht-IFRS-Kennzahlen zu den am ehesten vergleichbaren IFRS-Kennzahlen, finden Sie in den Abschnitten "Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen und ergänzende Finanzkennzahlen" und "Zusammenfassung der konsolidierten Finanzergebnisse" im jüngsten Lagebericht der Geschäftsführung des Unternehmens, der auf dem SEDAR+-Profil des Unternehmens auf www.sedarplus.ca abrufbar ist und auf den hier verwiesen wird.

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" (zusammen "zukunftsgerichtete Aussagen") im Sinne des geltenden kanadischen Wertpapierrechts in Bezug auf Converge und sein Geschäft. Aussagen, die sich auf Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Projektionen, Ziele, Annahmen, künftige Ereignisse oder Leistungen beziehen (häufig, aber nicht immer unter Verwendung von Formulierungen wie "erwartet" oder "erwartet nicht", "wird erwartet", "sieht voraus" oder "sieht nicht voraus", "plant", "budgetiert", "vorgesehen", "prognostiziert", "schätzt", "glaubt" oder "beabsichtigt" oder Abwandlungen solcher Wörter und Formulierungen, die besagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten oder erreicht werden "können", "könnten", "würden", oder "werden"), sind keine Aussagen über historische Tatsachen, sondern eventuell zukunftsgerichtete Aussagen.

Insbesondere Aussagen zu den Prognosen von Converge in Bezug auf Umsatz, Bruttogewinn und bereinigtes EBITDA, Erwartungen an zukünftige Ergebnisse, Leistungen, Aussichten, die Märkte, in denen das Unternehmen tätig ist oder über zukünftige Absichten in Bezug auf seine Geschäfts- und Akquisitionsstrategien gelten als zukunftsgerichtete Informationen. Die vorstehenden Ausführungen verdeutlichen die Ziele von Converge, die keine Prognosen oder Schätzungen der Finanzlage darstellen, sondern auf der Realisierung der strategischen Ziele, Wachstumsaussichten und Wachstumsinitiativen beruhen. Die zukunftsgerichteten Informationen, einschließlich der Einschätzungen und Aussichten der Geschäftsleitung in Bezug auf Umsatz, Bruttogewinn und bereinigtes EBITDA, basieren auf den Ansichten, Schätzungen und Annahmen der Geschäftsleitung, unter anderem hinsichtlich der folgenden Punkte: (i) die Betriebsergebnisse von Converge werden sich weiter wie erwartet entwickeln, (ii) das Unternehmen wird weiterhin seine wichtigsten strategischen Wachstumsprioritäten effektiv umsetzen, (iii) das Unternehmen wird seinen Kundenstamm und seinen Marktanteil weiterhin halten und ausbauen, (iv) das Unternehmen wird in der Lage sein, künftige Möglichkeiten und Chancen zu nutzen und Synergien zu realisieren, auch im Hinblick auf Übernahmen, (v) es wird zu keinen gesetzlichen oder regulatorischen Änderungen kommen, die sich negativ auf das Geschäft des Unternehmens auswirken, (vi) die aktuellen Steuergesetze bleiben bestehen und werden nicht wesentlich geändert, (vii) die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen bleiben während des gesamten Zeitraums relativ stabil, (vii) die Branchen, in denen Converge tätig ist, werden in Übereinstimmung mit den bisherigen Erfahrungen weiter wachsen und (ix) die Annahmen, die unter der Überschrift "Informationen zu zukunftsgerichteten Informationen" im Lagebericht der Geschäftsleitung des Unternehmens für das am 30. Juni 2023 zu Ende gegangene Quartal und Halbjahr beschrieben sind, treffen zu. Das Unternehmen erachtet diese Meinungen, Schätzungen und Annahmen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung als angemessen und vernünftig. Allerdings hängen sie von bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten, Annahmen und anderen Faktoren ab, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von denjenigen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden.

Die zukunftsgerichteten Informationen, einschließlich des Erreichens der oben genannten Zielwerte für Umsatz, Bruttogewinn und bereinigtes EBITDA, sind mit erheblichen Risiken behaftet, darunter: dass das Unternehmen nicht in der Lage sein wird, seine wichtigsten strategischen Wachstumsprioritäten effektiv umzusetzen, auch in Bezug auf Akquisitionen; dass das Unternehmen nicht in der Lage sein wird, seinen bestehenden Kundenstamm und Marktanteil weiterhin zu halten und auszubauen; Risiken in Bezug auf die Geschäfts- und Finanzlage des Unternehmens; dass das Unternehmen möglicherweise nicht in der Lage ist, seine Wachstumsrate und Rentabilität genau vorherzusagen; Risiken im Zusammenhang mit wirtschaftlicher und politischer Ungewissheit; einkommensteuerbezogene Risiken; und jene Risikofaktoren, die im Abschnitt "Risikofaktoren" des jüngsten Jahresberichts des Unternehmens und unter der Überschrift "Risiken und Ungewissheiten" im jüngsten Lagebericht der Geschäftsführung des Unternehmens ausführlicher erläutert werden, welche jeweils auf dem SEDAR+-Profil des Unternehmens auf www.sedarplus.ca abrufbar sind. Viele dieser Risiken liegen außerhalb des Einflussbereichs des Unternehmens.

Sollte sich eines dieser Risiken oder eine dieser Ungewissheiten materialisieren oder sollten sich die Meinungen, Schätzungen oder Annahmen, die den zukunftsgerichteten Informationen zugrunde liegen, als falsch erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse oder zukünftigen Ereignisse erheblich von denjenigen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen erwartet wurden. Das Unternehmen hat zwar versucht, wichtige Risikofaktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen enthalten sind, aber es könnte weitere Risikofaktoren geben, die dem Unternehmen derzeit nicht bekannt sind oder von denen das Unternehmen derzeit annimmt, dass sie nicht von erheblicher Bedeutung sind und die ebenfalls dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder zukünftigen Ereignisse erheblich von denjenigen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck kommen.

Das Unternehmen stützt sich bei diesen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen, die es zum Zeitpunkt der Formulierung der Aussagen für angemessen hält. Das Unternehmen weist Investoren jedoch darauf hin, dass zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen sind und dass die tatsächlichen Betriebsergebnisse, die Finanzlage und die Liquidität des Unternehmens sowie die Entwicklung der Branche, in der es tätig ist, erheblich von den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können. Selbst wenn die Betriebsergebnisse, die Finanzlage und die Liquidität des Unternehmens sowie die Entwicklung der Branche, in der es tätig ist, mit den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen, lassen diese Ergebnisse oder Entwicklungen nicht unbedingt auf die Ergebnisse oder Entwicklungen in späteren Zeiträumen schließen.

Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von denjenigen abweichen können, die in diesen Informationen erwartet werden. Keine zukunftsgerichtete Aussage ist eine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Dementsprechend sollten Sie sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen, die nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Gültigkeit haben. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen stellen die Erwartungen des Unternehmens zum hier genannten Datum dar und können sich nach diesem Datum wieder ändern. Das Unternehmen lehnt jedoch jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren oder die Ergebnisse von Revisionen dieser Aussagen, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, öffentlich bekanntzugeben, es sei denn, dies ist gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. Vergleiche der Ergebnisse des aktuellen Zeitraums und früherer Zeiträume sind nicht als Ausdruck künftiger Trends oder Hinweise auf künftige Leistungen zu verstehen, es sei denn, sie werden ausdrücklich als solche bezeichnet. Sie sollten lediglich als historische Daten betrachtet werden.

Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen werden ausdrücklich durch die vorgenannten Warnhinweise relativiert.

_______________________________ 1 Das bereinigte EBITDA ist eine Nicht-IFRS-Kennzahl und keine anerkannte, definierte oder standardisierte Kennzahl nach IFRS. Diese vom Unternehmen gemeldete Nicht-IFRS-Finanzkennzahl ist im Abschnitt "Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen" in dieser Pressemitteilung definiert.

Converge Technology Solutions Corp., E-Mail: [email protected], Telefon: 416-360-1495

