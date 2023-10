© Foto: Unsplash



Das Zinsumfeld bleibt herausfordernd für Aktien. CNBC hat Unternehmen identifiziert, deren Aktien auch im Umfeld hoher Zinsen gut performen.Aktien stehen weiter unter Druck: Im Umfeld hoher Zinsen haben die US-Staatsanleihen mit zehnjähriger Laufzeit am Donnerstag einen Höchstwert erreicht: Mit 4,98 Prozent Zinsen lag die Rendite so hoch, wie seit 2007 nicht mehr. Ein weiterer Faktor, der die Märkte in Aufruhr versetzt: Der Vorsitzende der US-Notenbank FED, Jerome Powell, sagte am Donnerstag vor dem Economic Club of New York, dass die Inflation weiterhin zu hoch sei. Marktteilnehmer lesen das als Hinweis, dass die FED den Leitzins so bald nicht senken dürfte. Für Anleger ist es jetzt …