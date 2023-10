Bernd Wünsche (Gurupress.de) - Nel Asa hat am Freitag an den Märkten massiv enttäuscht. Die Norweger büßten fast -3,7 % ein. Dies ist zwar weniger als bei Konkurrenten, setzt aber einen Lauf, der derzeit sichtbar ist, fort. Die Norweger werden in wenigen Tagen - am 25. Oktober - ihre gegenwärtigen Quartalszahlen vorlegen. Dies wiederum ist aus Sicht der Analysten noch eine Hoffnung, eine Wende einleiten zu können. Andere Nachrichten, die das ...

