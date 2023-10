Welche Aktien jetzt kaufen? 5 heiße Aktien im Oktober 2023

Die globalen Aktienindizes befinden sich auf Mehrmonatstiefs. Zuletzt anziehende Anleihenrenditen belasteten den Aktienmarkt. Nun befinden wir uns aktuell in der nächsten Berichtssaison, die neue Impulse für eine Jahresendrallye bereithalten könnte. Kurzfristig scheint viel Negatives eingepreist, Raum für eine Erholungsrallye bleibt vorahnden. Werfen wir den Blick auf fünf heiße Aktien im Oktober 2023, die einen Blick wert sein könnten.

DBS Group

In einer ausgeprägten Seitwärtsbewegung befindet sich im Jahr 2023 die DBS Group Aktie, eine der spannendsten Bank-Aktien im aktuellen Marktumfeld. Denn die DBS Group hat ihren Hauptsitz in Singapur und gilt als Finanzier des südostasiatischen Wachstums. Zugleich ist das Geschäftsmodell stark digitalisiert. Mit einer hohen Effizienz und geringeren Kosten kann die DBS Group auch in makroökonomisch herausfordernden Zeiten erfolgreich agieren.

Die DBS Group bleibt dabei keine kurzfristige Wette. Hier ist die aktuelle Seitwärtsbewegung intakt, ein Ausbruch (noch) nicht indiziert.

Dennoch könnte die asiatische Bank-Aktie neben einer ansprechenden Diversifikation zu den meisten westlich geprägten Portfolios langfristig das Potenzial auf eine Outperformance bieten - dank des Wachstums in China, Indien, Vietnam & Co.

Medtronic

Mittelfristig wird die Gesundheitsbranche stärker als die allgemeine Konjunktur wachsen. Denn der demografische Wandel wird unweigerlich die Nachfrage nach medizinischen Behandlungen nach oben treiben. Wer im Oktober 2023 also noch ein wenig konjunktursensitives und kaum zyklisches Geschäftsmodell sucht, könnte bei Medtronic fündig werden.

Denn als global führendes Unternehmen in der Medizintechnik verfügt Medtronic über einen starken Burggraben, der sich aus den regulatorischen Einstiegshürden ergibt, die Konkurrenten oder neue Unternehmen in diesem Markt haben. Dennoch lief es in den letzten Jahren nicht wirklich rund. Die 5-Jahres-Rendite ist negativ. Auch 2023 fällt die Medtronic Aktie um rund 7 %.

Dennoch soll das Geschäft in den nächsten Jahren wieder stärker wachsen. Die Bewertung scheint im Hinblick auf diese Entwicklung historisch günstig.

$MDT Medtronic Q1 FY24 soars with 4.5% revenue growth, guided by innovation and execution. New EPS guidance up 6% and expanded U.S. product launches! $ELV $SYK $VRTX $REGN



Key Highlights

Revenue: Increase of 4.5%, with 6% organic growth, reflecting strength across sectors.… pic.twitter.com/8OYIolYTIV - Hardik Shah (@AIStockSavvy) August 22, 2023

Spannend bleiben hier auch die Quartalszahlen am 21. November. Bestenfalls bestätigt sich der Eindruck, dass Wachstum zurückkehrt und insbesondere die Schwellenländer als attraktiver Zukunftsmarkt mehr Bedeutung gewinnen. Dann könnte der Turnaround noch in diesem Quartal starten.

LVMH

"Luxus kennt keine Krise" - diese Aussage wurde vom Markt in den letzten Monaten stark geschätzt. Luxus-Aktien liefen als ob die Wirtschaft weiter brummen würde. Kein Wunder, dass viel Geld in die LVHM Aktie fließ, das einst wertvollste Unternehmen Europas, das mittlerweile Novo Nordisk dank Abnehm-Wundermittel diesen Platz überlassen musste. Dennoch traf es mittlerweile auch das Luxusmarktsegment. Insbesondere die schwächelnde Nachfrage in China sorgt hier für Bedenken.

The Stoxx Europe Luxury ten index, which includes LVMH and Gucci, lost more ground this week as investors looked to a disappointing post-COVID recovery in China and hesitant sales in the US. Are the long time darlings of stock market investors falling out of favor? pic.twitter.com/1H3YO1vTed - Reuters (@Reuters) September 28, 2023

Die Gewinne aus dem laufenden Jahr wurden vollständig abgegeben. Die LVMH Aktie notiert annualisiert sogar rund 3,5 % im Minus. Damit dürfte die Bewertung der LVMH Aktie für langfristige Anleger endlich wieder attraktiv sein. Da weitere Rücksetzer kaum auszuschließen sind, könnte sich auch ein gestaffelter Einstieg anbieten.

Crowdstrike

Bei der Crowdstrike Aktie handelt es sich um ein führendes Cybersecurity-Unternehmen aus den USA. Während die Anteilsscheine in den letzten Wochen relative Stärke zeigten und auch in einem mitunter schwachen US-Markt fester tendierten, gab es am Freitag einen kräftigen Rücksetzer. Die Crowdstrike Aktie schloss den Handelstag mit rund 5 % im Minus. Dennoch bleibt das Unternehmen mit 67 % Kursgewinnen im laufenden Jahr ein heißer Kandidat für eine Jahresendrallye.

Crowdstrike with a double beat.



CEO: "CrowdStrike delivered strong growth at scale, exceeding our guidance across both top and bottom line metrics in the second quarter"$CRWD: -2.1% AH https://t.co/1TG2uHE6SO pic.twitter.com/82Yy7wC0JL - The Transcript (@TheTranscript_) August 30, 2023

Denn das Geschäft bei Crowdstrike läuft gut, zuletzt lieferte das Unternehmen einen starken Ausblick für das laufende Jahr. Zugleich ist das Thema "Cybersecurity" omnipräsent. Zunehmende Krisenherde machen eine Absicherung der IT umso wichtiger. Das ganze Marktsegment zeigte zuletzt eine gewisse Resilienz gegenüber den heißen US-Anleihen.

Ein Ausbruch aus dem aufwärtsgerichteten Trendkanal oder ein Rücksetzer auf das letzte Verlaufshoch könnten hier Einstiegsszenarien kreieren und bieten zugleich die Chance auf eine enge Absicherung.

Hypoport

Bei Hypoport handelt es sich um ein deutsches Unternehmen, das als Technologie-Unternehmen rund um Kreditvergabe und Immobilien aktiv ist. Dabei kommt es natürlich entscheidend auf die private Immobilienfinanzierung an, damit sich das Geschäftsmodell von Hypoport rentiert. Kaum eine Branche leidet so stark unter der aktuellen makroökonomischen Situation.

Auch am Freitag schloss die Hypoport Aktie mit rund 3,3 % im Minus. Rückblickend hat die Hypoport Aktie in den letzten fünf Jahren rund 40 % seines Werts verloren. Zugleich notieren die Anteilsscheine rund 80 % unter dem Rekordhoch, was sie für risikoaffine Anleger einen Blick wert machen könnte. Denn kurzfristig scheint das Chance-Risiko-Verhältnis wieder attraktiver, für einen aggressiven, antizyklischen Ansatz.

Die rückläufigen Immobilienpreise, die mittlerweile stabiler tendieren, dürften für eine Erholung des Immobilienmarkts sorgen. Denn das Transaktionsvolumen in der privaten Immobilienfinanzierung ist zuletzt wieder gestiegen. Auch die Finanzierungszinsen bleiben stabil, die Zinserhöhungen sind wahrscheinlich bereits abgeschlossen. Damit könnte sich das operative Geschäft erstmals wieder erholen. Zugleich wird bei einer einbrechenden Neubautätigkeit und steigenden Zinsen der Erwerb von Wohneigentum wieder attraktiver (oder alternativlos).

Sollten die Zinsen wieder erstmals sinken, dürfte die Nachfrage schnell deutlich anziehen. Denn hier staut sich aktuell Nachfrage im Markt auf, die sich spätestens im Jahr 2024 entladen könnte.

Stets sind für eine Analyse von Aktien die besten Daten erforderlich. Das innovative Analysetool AltIndex greift dabei nicht nur auf die traditionellen Finanzdaten, sondern insbesondere auf alternative Datenmodelle zurück. Damit erhalten Anleger & Trader ein gänzlich neues Verständnis von Marktbewegungen durch AI Stock-Picks, Aktienalarme, Social-Media-Sentiment und vieles mehr. Wer mit modernster Technologie den breiten Markt schlagen möchte, sollte somit auch einen Blick auf AltIndex werfen.

Autor: Daniel Robrecht

Nach seinem Rechtswissenschaften- und Management-Studium entschied sich Daniel für eine Tätigkeit als freiberuflicher Autor und verfasst mittlerweile seit rund 10 Jahren qualitative Publikationen zu diversen Fachthemen. Als Investor sammelte er jahrelang Erfahrung mit Aktien & Kryptowährungen. Neben einem langfristigen Investitionsansatz agiert Daniel auch leidenschaftlich kurzfristig an den Märkten. Durch gezielte Weiterbildungen an internationalen Hochschulen hat er sich ein umfangreiches Wissen rund um die Kapitalmärkte, Aktien, Kryptowährungen und Decentralized Finance angeeignet. Primär konzentriert sich Daniel auf allgemeine Markttrends, spannende Aktien, Wirtschaftsnachrichten und den digitalen Währungsmarkt. Auch im Privatleben gibt es für ihn keinen Tag ohne die Finanzmärkte.

Als Autor schreibt Daniel für führende deutschsprachige Publikationen in diesem Bereich. Daniel publiziert unter anderem für Finanzen.net, Business2Community, CryptoNews und FXStreet.de. Daniel auf LinkedIn.

