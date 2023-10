Bernd Wünsche (Gurupress.de) - BYD hat an den Börsen wieder eine enttäuschende Woche hinter sich. Die Aktie verlor zum Ende hin mehr als -1,7 %. Innerhalb einer Woche ging es damit wieder unter den roten Strich. Das ist noch kein Drama an sich. Es ist allerdings ein Signal dafür, dass die Aktie noch kämpft. BYD: Die Zahlen kommen! BYD tut am Ende alles dafür, damit die Aktie in Fahrt kommt. Das Unternehmen verdient aktuell Geld. Am 31. Oktober ...

Den vollständigen Artikel lesen ...