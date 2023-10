Ethereum News: Trader benennt drei Gründe für ETH-Outperformance

Ethereum steigt in den letzten 24 Stunden um rund 4 %. Damit baut ETH mittlerweile Gewinne von rund 8,5 % in den letzten sieben Tagen auf. In diesem Zeitraum nähert sich Ether nunmehr dem Bitcoin wieder an. Dennoch gab es zuletzt bei der zweitwertvollsten Kryptowährung eher eine ausgeprägte Schwäche. Nun wird ETH wieder mit über 200 Milliarden $ bewertet.

Obgleich On-Chain-Daten Verkaufsdruck durch Wale fast im ganzen Jahr 2023 statuieren, sehen Trader immer noch weitreichende Chancen bei Ethereum. Nun hat der Krypto-Trader vapor drei verschiedene Gründe aufgeführt, warum Ethereum im nächsten Bullenzyklus eine Outperformance schaffen könnte. Denn diese Narrative dürften den Zyklus bestimmen und damit Chancen auch und gerade für ETH bieten.

For now i only see 3 main verticals for this upcoming cycle and they all lead to ETH outperformance:



- ETFs / flight to safety assets in a conflicted world for BTC and ETH

- memecoins and onchain tooling on Ethereum mainnet

- staking yield/restaking/« internet bond » narrative… - vapor (@trading_vapor) October 22, 2023

Werfen wir also einen Blick auf die Argumentation des Traders:

Gegenwind nimmt zu - Trader setzen auf ETH & BTC

Kryptowährungen bleiben demnach ein Bereich voller Unsicherheiten und ständiger Veränderungen. Inmitten dieser Konflikte und Volatilitäten suchen Investoren nach stabilen Anlagen. Dabei rücken die beiden führenden Kryptowährungen, BTC und ETH, in den Fokus. Da sie als bewährte und dominante Projekte gelten, tendieren Investoren dazu, gerade in unsicheren Zeiten in diese beiden "sicheren Häfen" zu investieren.

Die Wahrscheinlichkeit eines Bitcoin Spot ETFs steigt, was die Aufmerksamkeit institutioneller Investoren auf den Kryptomarkt lenken dürfte. Dies könnte als Katalysator für den gesamten Sektor dienen und das Vertrauen in Kryptowährungen insgesamt stärken. Analog zum Bitcoin Spot ETF gibt es bereits einige Anträge für einen Ethereum Spot ETF. Sollte ein solcher ETF genehmigt werden, würde dies voraussichtlich zu einem erheblichen Kapitalzufluss in ETH führen. Institutionelle Investoren würden durch solch einen ETF einen einfacheren Zugang zu Ethereum haben, was die Nachfrage und somit den Preis von ETH weiter antreiben könnte.

Meme-Coins und On-Chain-Aktivität bei Ethereum

Ethereum hat sich als führende Layer-1-Blockchain-Plattform etabliert. Ein Hauptgrund für diese Dominanz ist die Liquidität. Liquidität spielt eine zentrale Rolle im Krypto-Ökosystem: Sie ermöglicht einen effizienten Handel und sorgt für reibungslose Transaktionen.

Meme-Coins und andere Krypto-Projekte tendieren dazu, sich Plattformen zuzuwenden, die eine hohe Liquidität bieten. Dies liegt daran, dass eine hohe Liquidität nicht nur den Handel vereinfacht, sondern auch das Vertrauen der Nutzer in das System stärkt. Wenn ein Asset leicht gekauft oder verkauft werden kann, ohne den Preis erheblich zu beeinflussen, wird es für Händler und Investoren attraktiver.

On-Chain-Aktivitäten, wie die Ausführung von Smart Contracts oder Transaktionen, benötigen ebenso Plattformen mit hoher Liquidität, um effizient zu funktionieren. Ethereum bietet genau das. Die weitreichende Akzeptanz und ein robustes Ökosystem ziehen kontinuierlich Projekte und Aktivitäten an, was wiederum die Liquidität weiter erhöht. Hier entsteht ein positiver Feedback-Kreislauf: Je mehr Aktivitäten Ethereum anzieht, desto liquider wird es, was wiederum noch mehr Aktivitäten anlockt.

Staking Yield & Restaking-Narrativ

Das Staking bei Ethereum rückt immer mehr in den Vordergrund und bietet Anlegern eine attraktive Möglichkeit, Renditen zu erzielen. Zuletzt stieg die Staking-Ratio. Dabei geht es nicht nur um die Erwartung einer Wertsteigerung von ETH, sondern auch um die Chance, durch das Staking ein passives Einkommen zu generieren. Diese Kombination bleibe demnach bullisch.

Eine steigende Staking-Yield bei Ethereum macht das Halten und Staken von ETH für Investoren umso verlockender. Sie können dadurch nicht nur von potenziellen Preissteigerungen von Ethereum profitieren, sondern gleichzeitig durch das Staking kontinuierliche Erträge erzielen.

Ein besonders interessantes Narrativ in diesem Zusammenhang ist das "Restaking". Hierbei geht es um das erneute Staken von bereits gestaktem Ether über Plattformen wie Lido DAO. Anleger haben somit die Möglichkeit, ihre gestakten ETH-Einheiten erneut zu nutzen, um zusätzliche Renditen zu generieren. Dieses Modell kann besonders attraktiv sein, da es die Rentabilität von Staking-Investitionen weiter steigert und für Anleger einen Mehrwert bietet, der über das traditionelle Staking hinausgeht.

Ethereum Kurs Prognose: Kursziel 10.000 $

Das abschließende Urteil des Traders lautet: Aufgrund der vorhergehenden Argumente, seien es die Rolle als Basis-Investment, die Dominanz von Ethereum als führende Layer-1-Plattform, eine steigende Staking-Yield oder das innovative Restaking-Narrativ, ist er überzeugt davon, dass Ethereum im kommenden Bullenmarkt einen beachtlichen Aufschwung erlebt. Dieser könnte zur Outperformance führen und ETH einen Wert von über 10.000 $ erreichen.

