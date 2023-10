Der BVB hat am Freitag erneut geliefert und im Heimspiel gegen Werder Bremen den fünften Bundesliga-Sieg in Folge eingefahren. In der Tabelle rangiert man damit weiterhin auf Platz 4, da die vor den Borussen platzierten Clubs, Bayer Leverkusen, VfB Stuttgart und Bayern München, ihre Partien ebenfalls gewinnen konnten. Nun wird es aber richtig schwierig. Denn an Mittwoch muss der BVB zunächst bei Newcastle United bestehen. Beim Club, der mit vielen Millionen aus Saudi-Arabien in die Spitze des englischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...