Volkswagen hat am Freitagabend vorläufige Zahlen präsentiert. Im dritten Quartal konnte der Konzern den Umsatz und das operative Ergebnis steigern. Allerdings wird VW vorsichtiger, was das Jahresziel beim operativen Gewinn angeht. Hier soll nun nur noch der Vorjahreswert von rund 22,5 Milliarden Euro erreicht werden.Zuversichtlich bleibt Volkswagen hingegen, was den Umsatz angeht. Hier bestätigte der Konzern seine Prognose von einem Zuwachs von 10 bis 15 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Der Erlös ...

Den vollständigen Artikel lesen ...