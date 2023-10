DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FRACKING - Die FDP-Bundestagsfraktion fordert angesichts des verschärfenden Nahost-Konflikts und des anhaltenden Ukraine-Kriegs eine neue Debatte um die Zulassung des umstrittenen Frackings zur Erschließung heimischer Gasvorkommen. "Um die Versorgungssicherheit langfristig zu sichern, sollten wir in Deutschland auch die heimischen Vorkommen an Nordsee- und Schiefergas endlich nutzen", sagte der stellvertretende FDP-Fraktionschef Lukas Köhler. "Angesichts der weiterhin angespannten geopolitischen Lage, wäre es verantwortungslos darauf wegen unbegründeter Bedenken und irrationaler Ängste zu verzichten", forderte Köhler ein Ende des Verbots von Fracking zur wirtschaftlichen Schiefergasförderung. Volle Gasspeicher könnten sich bei hartem Winter schnell leeren. Bislang ist in Deutschland Fracking nur eng begrenzt zu Forschungszwecken erlaubt. (Augsburger Allgemeine)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zur Autorin: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/uxd/jhe

(END) Dow Jones Newswires

October 23, 2023 01:07 ET (05:07 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.