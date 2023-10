News von Trading-Treff.de Mein Wochenfazit zum DAX und erste Daten zum Start in die neue Woche - meine Tradingideen zum Montag 23.10.2023 stehen hier bereit. DAX weiter unter Druck, Wochenstart ohne Boden? Vom Big Picture aus der Tagesanalyse zum 20.10.2023 ausgehend, sprachen wir am Freitagmorgen über die Tiefs aus dem Oktober (Rückblick): Denn schon in der Vorbörse war dieser Bereich schon erreicht und damit drohten weitere Abgaben. Die Unterschreitung ...

