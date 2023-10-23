- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR L'OREAL AUF 431 (423) EUR - 'OVERWEIGHT'- BARCLAYS SENKT POSTE ITALIANE AUF 'EQUAL WEIGHT' (OVERW.) - ZIEL 10,60 (12) EUR - BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR NESTLE AUF 125 (135) CHF - 'OVERWEIGHT'- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR NOVARTIS AUF 85 (90) CHF - 'UNDERWEIGHT'- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR L'OREAL AUF 389 (392) EUR - 'HOLD'- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR ESSILORLUXOTTICA AUF 195 (196) EUR - 'BUY'- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR NEL AUF 11 (20) NOK - 'BUY'- JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR NOKIA AUF 4,10 (4,50) EUR - 'BUY'- JPM SENKT ZIEL FÜR SARTORIUS STEDIM BIOTECH AUF 230 (345) EUR - 'OVERWEIGHT'- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR VODAFONE AUF 92 (93) PENCE - 'NEUTRAL' - BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR FREENET AUF 33 (31) EUR - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG SENKT ZIEL FÜR FMC AUF 47 (54) EUR - 'BUY' - ...Den vollständigen Artikel lesen ...