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WKN: 716563 | ISIN: DE0007165631 | Ticker-Symbol: SRT3
Xetra
23.10.23
09:48 Uhr
235,00 Euro
-5,00
-2,08 %
Branche
Sonstige Technologie
Aktienmarkt
Prime Standard
TecDAX
DAX
1-Jahres-Chart
SARTORIUS AG VZ Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
SARTORIUS AG VZ 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
231,60231,8010:04
231,50231,7010:04
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
NESTLE
NESTLE SA Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
NESTLE SA103,11-1,05 %
NOVARTIS AG89,22-0,70 %
SARTORIUS AG VZ235,00-2,08 %
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