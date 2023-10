PHIA NA - Philips Q3 ber. Ebita schlägt Erwartungen, und erhöht Prognose für 2023ROG SW - Roche schliesst Milliarden-Deal für MagenmittelUCG IM - UNICREDIT BIETET KAUF GRIECHISCHEN STAATSANTEILS AN ALPHA AN AOF - Atoss erhöht erneut Ausblick für 2023 P911 - Porsche bestätigte die im Vorfeld kommunizierte Prognose für die Unternehmensergebnisse. Der Gewinn nach Steuern für das Fiskaljahr werde am unteren Ende der vorhergesagten Spanne erwartet. VOW3 - VW Q3 vorl. Oper. Gewinn verfehlt Erwartungen- VW senkt Margenausblick wegen Hedging-Verlusten und Kosten Die erste Frau an der Spitze der IG Metall knöpft sich Tesla vor Bayerns Sparkassen-Chef sieht €500 Mio. Schub dank Eigenanlagen CON - Der Autozulieferer prüft im Rahmen seines Konzernumbaus die Sparte mit dem ...

