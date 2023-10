Varta stellte bereits im August für das zweite Halbjahr den Anstieg des Geschäfts durch saisonale Faktoren und anlaufende Kundenprojekte in Aussicht. Zum Wochenstart gibt es nun Spekulationen über die Rückkehr von Apple als möglichen Großkunden. Die Aktie des kriselnden Batterieherstellers startet mit einem prozentual zweistelligen Kurssprung in die neue Handelswoche. Weitere Details in Kürze

Den vollständigen Artikel lesen ...