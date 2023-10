Die Stimmung an den Märkten hat sich merklich verschlechtert, der CNN Fear & Greed Index notiert bei 26 und damit nur noch einen Punkt über dem Stand "extreme Angst". Der S&P 500 fiel am Freitag unter die 200-Tage-Linie und sendete damit ein Verkaufssignal. Von diesem ist Amazon noch entfernt. Wann wird es kritisch?Amazon ist unter die 100-Tage-Linie gefallen. Bleiben die Bären am Drücker, dürfte zeitnah die horizontale Unterstützung bei 120 Dollar getestet werden. Die 200-Tage-Linie verläuft aktuell ...

Den vollständigen Artikel lesen ...