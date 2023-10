Die neuesten Erweiterungen des Slot Managers von FourKites setzen KI, Automatisierung und Echtzeitdaten ein, um Verlader und Spediteure für ein besseres Ausnahmemanagement, Kapazitätsoptimierung und Produktivitätssteigerungen zu verbinden

Der führende Anbieter im Bereich Supply Chain Visibility, FourKites, hat heute mehrere neue Funktionen in seiner KI-gestützten Lösung Slot Manager angekündigt, die die Abholung in Distributionszentren, Lagern, Werken und Cross-Docks sowie die Verwaltung von Lieferkalendern noch stärker automatisieren und zugleich die Kommunikation zwischen Verladern, Spediteuren und Fahrern vereinfachen.

Jedes Jahr werden nahezu 20 der Slots umdisponiert, was zu kostspieligen und zeitraubenden Verzögerungen, zusätzlichen Aufgaben und erheblichen Unterbrechungen der Arbeitsabläufe im Tagesgeschäft führt. Durch die Konsolidierung von Lieferterminen und der Kommunikation mit Spediteuren in einer einzigen, optimierten Plattform bieten die neuesten Erweiterungen des Slot Managers von FourKites den Partnern in der Lieferkette einen nahtloseren Slot-Management-Prozess, der Zeit spart, die Pünktlichkeit verbessert, die Prüfungsgenauigkeit erhöht, die durch das Zurückhalten von Sendungen entstehenden Gebühren reduziert und die Verweilzeiten verkürzt.

"Mit dem Slot Manager lässt sich der Aufwand für die Verwaltung von Standortplänen erheblich verringern", so Florian Schoenle, Team Leader Transport Management bei Teva. "Dank der neuen Funktionen, deren Schwerpunkt auf einer einfachen Kommunikation und einer stärkeren Automatisierung liegt, wird diese Lösung zu erheblichen Effizienzsteigerungen führen und den Umsatz erhöhen."

Die neuesten Updates des Slotmanagers FourKites umfassen:

Automatisierte Terminänderung. Der Slot Manager setzt die KI-gestützten Dynamic ETAs von FourKites ein und verschiebt automatisch frühe oder späte Termine, sobald mögliche Ausnahmen eintreten. Dadurch werden die Mitarbeiter vor Ort von aufwändigen Verwaltungsaufgaben entlastet und können sich auf ihr Tagesgeschäft konzentrieren.



Für Spediteure entfällt durch die automatische Terminänderung die Notwendigkeit, die Fracht fortlaufend manuell auf Ausnahmen zu überwachen. Durch den Einsatz von FourKites KI-gesteuerten Dynamic ETAs und von Spediteuren zur Verfügung gestellten ETAs werden die Kalender automatisch aktualisiert und synchronisiert, wodurch zeitaufwändige Anrufe und E-Mails zwischen Verladern, Spediteuren und Fahrern entfallen.

Kommunikations-Hub. Verlader und Spediteure können jetzt problemlos innerhalb des Slot Manager-Tools selbst kommunizieren, wodurch die Abläufe effizienter gestaltet und Audits beschleunigt werden. Spediteure können Fahrer auffordern, die Slots über eine eindeutige URL zu verwalten und zusammenzuarbeiten. So kann jede Partei ihre eigenen Notizen und Aktualisierungen hinzufügen und die gesamte Kommunikation in einem einzigen Portal konsolidieren.

Verbesserter Zugang für Spediteure. Durch eine stärkere Integration in das TMS der einzelnen Spediteure können die Verlader den Spediteuren jetzt Zugang zu detaillierten Berichten gewähren, beispielsweise zu Empfehlungen für Terminänderungen, zur Einhaltung von Slots durch die Spediteure, zu Standortkennzahlen und mehr. Auf diese Weise wird eine Self-Service-Umgebung für Spediteure geschaffen, die Kommunikation optimiert und die kontinuierliche Verbesserung durch gemeinsame Kennzahlen und Verlader-Spediteur-Beziehungen gefördert.

"Die Kommunikationskette über Zeitfenster zwischen Standort, Fahrer und Spediteuren ist entscheidend für unser Geschäft. Doch sie ist oft fehleranfällig und verlangsamt die Prozesse", so Dirk Hütter, Chief Project Officer bei der Hütter Spedition. "Der Slot Manager von FourKites ist sehr nützlich, weil er diese wichtigen Beteiligten auf automatisierte und transparente Weise zusammenbringt. Im Ergebnis schafft er einen effizienten, präzisen und zuverlässigen Geschäftsablauf unter Nutzung vorhandener Daten."

Der Slot Manager ist die erste Slot-Lösung, die sich in alle wichtigen TMS- und ERP-Systeme integrieren lässt. Hunderte der weltweit führenden Marken verlassen sich inzwischen auf den Slot Manager, um manuelle Prozesse zu reduzieren und ihr Geschäftsergebnis zu verbessern. In den letzten 12 Monaten konnte FourKites einen Zuwachs um 65 bezüglich der Anzahl der verwalteten Einrichtungen und einen Zuwachs um 247 bezüglich der Anzahl der verwalteten Slots auf der Plattform verzeichnen.

"Der Slot Manager bricht die Silos zwischen Systemen und Teams auf, um Slot-Engpässe signifikant zu reduzieren", so FourKites Chief Products Officer Priya Rajagopalan. "Verlader, Spediteure und Fahrer können jetzt alle innerhalb eines integrierten, KI-gestützten Slot-Systems zusammenarbeiten und kommunizieren, wodurch eine höhere Produktivität, Agilität und Effizienz ermöglicht wird und im Falle von Ausnahmen letztlich eine bessere Entscheidungsfindung in Echtzeit."

Die heute vorgestellten Erweiterungen des Slot Managers sind die jüngsten Innovationen, die verdeutlichen, wie FourKites marktführende KI und maschinelles Lernen auf riesige Mengen interner und externer Supply-Chain-Daten in Echtzeit anwendet, damit Supply-Chain-Partner Erkenntnisse gewinnen, Schocks erkennen, bevor sie eintreten, Abläufe effizienter gestalten und das Kundenerlebnis verbessern können. Andere aktuelle Innovationen wie Fin AI (FourKites Intelligence Network) und My Workspace optimieren die Echtzeit-Entscheidungsfähigkeit der Kunden, indem sie alle Daten der FourKites-Plattform sowie Datenquellen von Drittanbietern nutzen, um schneller denn je Antworten auf Fragen zur Lieferkette zu liefern.

Über FourKites

FourKites, die weltweit führende Supply-Chain-Visibility-Plattform, bietet Führungskräften einen umfassenden Einblick in Transport, Hof, Lager, Filialen und mehr. FourKites verfolgt täglich über 3 Millionen Sendungen im Straßen-, Schienen-, See-, Luft- und Paketverkehr sowie auf der letzten Meile und deckt mehr als 200 Länder und Territorien ab. Durch die Kombination von Echtzeitdaten und leistungsstarkem maschinellem Lernen unterstützt FourKites Unternehmen bei der Digitalisierung ihrer gesamten Lieferkette. Über 1.200 der weltweit bekanntesten Marken darunter 9 der Top-10 Konsumgüterhersteller und 18 der Top-20 Lebensmittel- und Getränkehersteller vertrauen auf FourKites, um ihr Geschäft zu transformieren und agilere, effizientere und nachhaltigere Lieferketten aufzubauen. Weitere Informationen erhalten Sie unter https://www.fourkites.com/.

