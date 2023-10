Der DAX fiel am Freitag um 1,6% zurück und verabschiedete sich auf einem neuen Monatstief ins Wochenende. Rückblick: Tiefroter Wochenschluss für die heimischen Blue Chips - während sich der DAX am Vortag noch oberhalb der 15.000er-Schwelle gehalten hatte, brachen die Notierungen am Freitag an der Tausender-Marke nach unten durch. Schon zum Opening ...

