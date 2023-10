Die paragon GmbH & Co. KGaA hat vorläufige Zahlen für die ersten drei Quartale bekannt gegeben: Die sind weniger gut als paragon sie formuliert. Nach vorläufigen Zahlen erzielte paragon Umsatzerlöse in Höhe 122,0 Mio. EUR in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2023. Die Umsatzsteigerung von 3% spiegele den planmäßigen Auslauf eines Sensorik-Produktes Mitte des Jahres wider; indes wirkten sich ...

