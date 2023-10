NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Sartorius von 405 auf 265 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die für kommenden Januar terminierten Zahlen für 2023 dürften der "Schauplatz" für die letzte Ausblickskürzung sein, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Montag vorliegenden Studie und reduzierte seine Ergebnisprognosen (EPS) für 2023 sowie 2024. Dies erfolge vor dem Hintergrund einer allmählichen Verbesserung der Auftragslage bei dem Pharma- und Laborausrüster, da der Abbau von Lagerbeständen bei den Kunden durch Nachbestellungen in den kommenden sechs bis neun Monaten kompensiert werden sollte. Dies lasse darauf schließen, dass sich Sartorius und insbesondere die Tochter Sartorius Stedim Biotech einem attraktiveren Umfeld näherten./edh/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2023 / 00:50 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2023 / 02:14 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007165631

