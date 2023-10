Die Analysten der Baader Bank bestätigen nach Erhöhung der Guidance die Buy-Empfehlung und das Kursziel in Höhe von 42,0 Euro für Rosenbauer. Die Erhöhug der Umsatz- und EBIT-Margenprognose für 2023 würde zeigen, dass das Unternehmen nicht nur über einen Rekordauftragsbestand verfüge, sondern auch auf einem guten Weg sei, sein EBIT-Margenprofil zu verbessern, so die Analysten. Die Baader-Analysten bestätigen auch die Add-Empfehlung mit Kursziel 93,0 Euro für Verbund. Die Analysten haben ihre EPS für 2023 (6,87 Euro vs zuvor 7,11Euro) um eine Reduzierung des Wasserkrafterzeugungsfaktors von 1,0 auf 0,97 angepasst, was ihrer Meinung nach nun realistischer klingt.

